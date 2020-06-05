Зінченко: Мене в "Манчестер Сіті" підписували 58 гравцем для оренди
Гравець збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про конкуренцію в складі команди Хосепа Гвардіоли.
Зінченко зазначив, що в Англії неймовірна боротьба за місце у стартовому складі. Про це він розповів під час спілкування з Артемом Мілевським на Youtube-каналі "Міля".
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Тут дуже багато матчів, грати однією обоймою неможливо, є ротація. Люди багато хто не розуміє, фани, хто критикує, вони не розуміють, як складно тут перебувати. З одного боку, це кайф – ти в одній з найкращих команд світу. Але в іншому сенсі це складно, перш за все психологічно. Тут тренування – просто вбивство. Люди борються. Потрапити в заявку – це вже перемога.
Показати невдоволення – дружині вдома показуй. Потрібно терпіти і чекати. Якщо ти дійсно вважаєш, що гідний грати, то потрібно терпіти. Мене підписували в "Сіті" 58 людиною для оренди. Ти розумієш, скільки хлопців хочуть тут грати,
– розповів Зінченко.
Зінченко та "Манчестер Сіті"
- У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив 1 м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 пунктів.
- Розіграш чемпіонату Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу.
- Англійський куб відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення. Але через пандемію коронавірусу розгляд апеляції було відкладено.