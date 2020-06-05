Гравець збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про конкуренцію в складі команди Хосепа Гвардіоли.

Зінченко зазначив, що в Англії неймовірна боротьба за місце у стартовому складі. Про це він розповів під час спілкування з Артемом Мілевським на Youtube-каналі "Міля".

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Тут дуже багато матчів, грати однією обоймою неможливо, є ротація. Люди багато хто не розуміє, фани, хто критикує, вони не розуміють, як складно тут перебувати. З одного боку, це кайф – ти в одній з найкращих команд світу. Але в іншому сенсі це складно, перш за все психологічно. Тут тренування – просто вбивство. Люди борються. Потрапити в заявку – це вже перемога.



Показати невдоволення – дружині вдома показуй. Потрібно терпіти і чекати. Якщо ти дійсно вважаєш, що гідний грати, то потрібно терпіти. Мене підписували в "Сіті" 58 людиною для оренди. Ти розумієш, скільки хлопців хочуть тут грати,

– розповів Зінченко.

Зінченко та "Манчестер Сіті"