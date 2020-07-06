Зінченко – найкращий у матчі "МанСіті" попри результативну помилку: українець встановив рекорд
Український футболіст Олександр Зінченко визнаний найкращим гравцем "Манчестер Сіті" у програному поєдинку із "Саутгемптоном".
Авторитетна компанія спортивної аналітики InStat оцінила гравців матчу 33-го туру АПЛ "Саутгемптон" – "Манчестер Сіті" (1:0). Про це повідомляє "Команда 1".
Дивіться також: Невдача Зінченка призвела до шедеврального голу у ворота "Манчестер Сіті" і поразки: відео
Зінченко найкращий
За даним InStat, найкращий показник у складі гостей, попри результативну помилку, саме у Зінченка.
Український футболіст набрав 351 бал. Це особистий рекорд 23-річного гравця у чинному сезоні АПЛ.
Показники футболіста
Українець за 90 хвилин виконав 152 ТТД (техніко-тактичних дій) з браком в 13%.
Олександр віддав 5 гострих і 12 флангових передач, виграв 7 єдиноборств з 10, провів 4 відбори та 3 перехоплення, а також 7 разів втратив м'яч.
Водночас WhoScored вважає Зінченка другим з кінця в цьому матчі.