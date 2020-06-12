Футболіст національної збірної України і англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної виконавців 1996 року народження. Він виявився єдиним українцем у ній, але поруч із ним опинився партнер із "МанСіті".

Такі віртуальні команди склав відомий портал Bleacher Report Football. Представники ЗМІ переглянули усіх футболістів починаючи із 1985-го до 2000-го року народження.

Читайте також Зінченко став членом виконкому УАФ: зміни в керівництві організації

Не обійшлось без українця

Гравців оцінювали за рівнем продуктивності на футбольному полі та здібностями.

У символічній збірній Зінченко розташувався на позиції лівого захисника. Саме на цьому місці зараз використовує хлопця головний наставник "МанСіті" Хосеп Гвардіола.

Вся збірна Dream Team-1996 виглядає наступним чином:

Воротар: Андре Онана (Камерун, "Аякс")

Захисники: Бенжамен Павар (Франція, "Баварія"), Джанлука Манчині (Італія, "Рома"), Лукас Ернандес (Франція, "Баварія"), Олександр Зінченко (Україна "Манчестер Сіті") .

. Півзахисники: Родрі (Іспанія, "Атлетіко"), Артур (Бразилія, "Барселона"), Юліан Брандт (Німеччина, "Боруссія" Д)

Нападники: Кінгслі Коман (Франція, "Баварія"), Тімо Вернер (Німеччина, "Лейпциг"), Лерой Сане (Німеччина, "Манчестер Сіті").

Додамо, що нещодавно з'явилась інформація, що свого часу Олександр Зінченко міг отримати російський паспорт. Футболіст спростував цю інформацію, сказавши, що це повна маячня.

Кар'єра Олександра Зінченка: головне