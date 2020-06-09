На XXIII конгресі Української асціації футболу, що проходив у Львові, внесено зміни до складу керівних органів асоціації.

Так, на посади перших віцепрезидентів асоціації обрали Алана Плієва та Анатолія Дем'яненка. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Зміни у керівництві УАФ

Костянтин Єлісєєв та Андрій Мацола покинули посади віцепрезидентів УАФ. Тарас Герула також пішов з даної посади і тепер буде членом виконкому.

Також відбулися зміни і в складі виконкому УАФ. Замість Томаса Грімма, Тараса Юрика, Володимира Бандурова і Олександра Караваєва в нього увійшли Євген Дикий (виконавчий директор УПЛ), Віктор Межейко (глава Запорізької ОАФ), Василь Заторський (виконавчий директор Тернопільської ОАФ) і Олександр Зінченко (член профспілки "Футбол України" і гравець "Манчестер Сіті").

Додамо, що у тренерському штабі збірної України буде працювати новий помічник, який стане асистентом Андрія Шевченка. Його ім'я поки невідоме.