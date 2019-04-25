Зінченко – талісман: унікальна серія українця в чемпіонаті Англії

У середу, 24 квітня, "Манчестер Сіті" обіграв принципового суперника, "Манчестер Юнайтед", з рахунком 2:0.

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі "містян" і був визнаний одним з кращих гравців. Тепер "Манчестер Сіті" залишилося виграти три матчі, щоб добути чемпіонський титул. Все буде залежати від того, як вони зіграють з "Бернлі", "Лестером" і "Брайтоном".

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Британські спортивні ЗМІ жартома пишуть про те, що доля чемпіонського титулу залежить від двох людей: Хосепа Гвардіоли і Олександра Зінченка. Іспанський тренер визначає стартовий склад на ігри, а український футболіст став своєрідним талісманом для "містян", передає Footboom.

Справа в тому, що Зінченко виходив в чемпіонаті Англії в складі "Сіті" 19 разів і всі 19 матчів його команда виграла. Почалося все 13 грудня 2017 року, коли Олександр вийшов на заміну в матчі з "Суонсі". На 73 хвилині українець замінив Фабіана Делфа, а "містяни" виграли 4:0.

З того моменту, якщо Зінченко виходив в основному складі, або на заміну, то "Сіті" вигравав поєдинок. Саме тому в Англії вже пишуть про те, що якщо Зінченко зіграє свої 20-й (з "Бернлі"), 21-й (з "Лестером") і 22-й (з "Брайтоном") матчі в АПЛ, то "Манчестер Сіті "всі ці поєдинки виграє, унікальна серія переможних матчів з Олександром в складі триватиме, а "містяни" зможуть виграти чемпіонат Англії.

22-річний українець зіграв 25 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

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