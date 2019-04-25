Зінченко – талісман: унікальна серія українця в чемпіонаті Англії

272 Читать новость на русском
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола

У середу, 24 квітня, "Манчестер Сіті" обіграв принципового суперника, "Манчестер Юнайтед", з рахунком 2:0.

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі "містян" і був визнаний одним з кращих гравців. Тепер "Манчестер Сіті" залишилося виграти три матчі, щоб добути чемпіонський титул. Все буде залежати від того, як вони зіграють з "Бернлі", "Лестером" і "Брайтоном".

Читайте також: "Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" та захопив лідерство в АПЛ: відео

Британські спортивні ЗМІ жартома пишуть про те, що доля чемпіонського титулу залежить від двох людей: Хосепа Гвардіоли і Олександра Зінченка. Іспанський тренер визначає стартовий склад на ігри, а український футболіст став своєрідним талісманом для "містян", передає Footboom.

Справа в тому, що Зінченко виходив в чемпіонаті Англії в складі "Сіті" 19 разів і всі 19 матчів його команда виграла. Почалося все 13 грудня 2017 року, коли Олександр вийшов на заміну в матчі з "Суонсі". На 73 хвилині українець замінив Фабіана Делфа, а "містяни" виграли 4:0.

З того моменту, якщо Зінченко виходив в основному складі, або на заміну, то "Сіті" вигравав поєдинок. Саме тому в Англії вже пишуть про те, що якщо Зінченко зіграє свої 20-й (з "Бернлі"), 21-й (з "Лестером") і 22-й (з "Брайтоном") матчі в АПЛ, то "Манчестер Сіті "всі ці поєдинки виграє, унікальна серія переможних матчів з Олександром в складі триватиме, а "містяни" зможуть виграти чемпіонат Англії.

22-річний українець зіграв 25 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
сьогодні
32764
Теги: Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті Новини Спорту Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий український спортсмен сенсаційно заявив про завершення кар'єри
сьогодні 09:15 Відомий український спортсмен сенсаційно заявив про завершення кар'єри
1136
"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
24 квітня 21:57 "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
226
"Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео
24 квітня 18:51 "Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео
224
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
24 квітня 18:03 Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
597
День в історії – 15 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
24 квітня 15:12 День в історії – 15 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
2355
Новини
Більше новин
Залиште відгук