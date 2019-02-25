Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути перший трофей у 2019 році: відео

"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка здобув перший трофей у 2019 році. Команда Пепа Гвардіоли у фіналі Кубка футбольної ліги перемогла "Челсі".

Челсі – Манчестер Сіті 0:0, пенальті – 3:4

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Нещодавно в чемпіонаті Англії "Манчестер Сіті" вщент розбив "Челсі", відтак очікувалося, що "городяни" легко зможуть завоювати перший у новому році титул.

Проте підопічні Мауріціо Саррі були налаштовані дати бій чинним чемпіонам Кубка футбольної ліги. За 120 хвилин матчу "пенсіонери" не дозволили "Сіті" забити гол. Підопічним Гвардіоли вдалося тільки відзначитися з офсайда.

Відтак справа дійшла до серії пенальті, де в складі "Челсі" свої нагоди змарнували Жоржиньйо та Давід Луїс. У "городян" не зміг реалізувати одинадцятиметровий тільки Сане – 4:3 на користь "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що в додатковий час у матчі стався скандал. Голкіпер лондонців Кепа відмовився йти з поля, коли головний тренер підготував заміну. Це неймовірно розлютило Саррі. Італійський фахівець у пориві злості емоційно поспілкувався з членами команди та пішов у підтрибунне приміщення.

The Maurizio Sarri vs Kepa Arrizabalaga incident gets more uncomfortable every time you watch it!#CFC #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/U0nowgj6FN — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 24 лютого 2019 р.

Увесь матч у складі "Манчестер Сіті" провів Олександр Зінченко. Перемога в Кубку футбольної ліги стала третім трофеєм для Олександра. До цього він вигравав цей же трофей у 2018 році, а також англійську Прем'єр-лігу сезону 2017/2018.

Челсі – Манчестер Сіті – відеоогляд матчу

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