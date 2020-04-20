Зінченко: Гвардіола не виходить на зв'язок після смерті мами
Футболісти "Манчестер Сіті" тимчасово залишилися без спілкування зі своїм головним тренером Хосепом Гвардіолою.
Причиною стала смерть матері Гвардіоли через коронавірус. Жінці, яка мешкала в Барселоні, було 82 роки. Про це розповів український футболіст "містян" Олександр Зінченко у програмі "Великий футбол".
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Чи виходить Пеп на зв'язок? На жаль, у нього недавно не стало матері. Нас попередили, щоб йому не писали в цей важкий для нього період. Звичайно, всі висловили йому слова підтримки через Інтернет, адже ми одна сім'я, одна команда. Це завжди боляче і страшно – втрачати близьких і рідних. До цієї втрати він надсилав всім гравцям відео, просив нас підтримувати фізичні кондиції. Після цього він не виходив на зв'язок,
– сказав Зінченко.
- Гвардіола, який до цього очолював "Барселону" та "Баварію", пожертвував мільйон євро каталонської лікарні на боротьбу з коронавірусом.
- Загальна кількість жертв від коронавірусу в Іспанії станом на 20 квітня становить 21 238. Зафіксовано 198 674 випадків зараження, 77 357 тисяч пацієнтів одужали
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