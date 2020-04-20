24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Зінченко: Гвардіола не виходить на зв'язок після смерті мами

- Читать новость на русском
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / Getty Images

Футболісти "Манчестер Сіті" тимчасово залишилися без спілкування зі своїм головним тренером Хосепом Гвардіолою.

Причиною стала смерть матері Гвардіоли через коронавірус. Жінці, яка мешкала в Барселоні, було 82 роки. Про це розповів український футболіст "містян" Олександр Зінченко у програмі "Великий футбол".

Читайте також Померла мати Гвардіоли: причина смерті

Чи виходить Пеп на зв'язок? На жаль, у нього недавно не стало матері. Нас попередили, щоб йому не писали в цей важкий для нього період. Звичайно, всі висловили йому слова підтримки через Інтернет, адже ми одна сім'я, одна команда. Це завжди боляче і страшно – втрачати близьких і рідних. До цієї втрати він надсилав всім гравцям відео, просив нас підтримувати фізичні кондиції. Після цього він не виходив на зв'язок,
– сказав Зінченко.

  • Гвардіола, який до цього очолював "Барселону" та "Баварію", пожертвував мільйон євро каталонської лікарні на боротьбу з коронавірусом.
  • Загальна кількість жертв від коронавірусу в Іспанії станом на 20 квітня становить 21 238. Зафіксовано 198 674 випадків зараження, 77 357 тисяч пацієнтів одужали

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Пеп Гвардіола Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:07 Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу
Михайло Гема
19 квітня 18:03 Битий Усиком Гассієв розповів, як вийшов у ринг проти Кличка
Михайло Гема
19 квітня 14:44 "Манчестер Сіті" несподівано придбав нового футболіста
Михайло Гема
18 квітня 17:40 Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео
Юрій Семенюк
17 квітня 14:35 Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті
Михайло Гема

Новини
Більше новин