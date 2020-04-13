Зінченко і Коноплянка зіграють у FIFA20 проти збірної Польщі: де та коли дивитися

Півзахисники збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка зіграють проти команди Польщі в футбольному симуляторі FIFA 20.

У вівторок, 14 квітня, о 20:00 на Youtube-каналі Української асоціації футболу відбудеться онлайн-протистояння збірних команд Польщі та України.

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Футболісти обох національних команд позмагаються за статус найсильнішого кіберфутбольного дуету у FIFA20.

Суперниками представників України будуть півзахисники збірної Польщі – Матеуш Кліх і Мацей Рибус.

У березні Зінченко двічі розгромив захисника Бенжамена Менді (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках протистоянні Україна – Франція.

Також Зінченко поступився в півфіналі міжнародного турніру з FIFA 20. Олександр програв португальському нападнику "Вулверхемптона" Діогу Жоте (2:4).

Україна – Польща: онлайн-трансляція турніру по FIFA20

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