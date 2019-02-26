Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео

"Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, після перемоги над "Челсі" у Кубку англійської ліги продовжують підготовку до матчів АПЛ та Ліги чемпіонів.

На тренуванні після фіналу Кубка ліги Зінченко позмагався в триманні вгорі м'яча із зірковим Кайлом Уокером.

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Англієць програв, і в покарання Олександр жартівливо смикнув його за вухо . Відповідне фото Зінченко неодмінно виклав у своєму Instagram.

Цікаво, що це вже не перша жертва Олександра Зінченка у "Манчестер Сіті". Попередньою ціллю був Рахім Стерлінг, якому після програшу в FIFA довелося лаяти на четвереньках на відео.

У нинішньому сезоні 22-річний Зінченко зіграв в 16 матчах за "МанСіті" у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 4 асистами.

Дивіться відео змагання Олександра Зінченка з Кайлом Уокером

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