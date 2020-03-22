Зінченко може розпочати музичну кар'єру, – гравці "МанСіті"

Футболіст англійського "Манчестер Сіті" українець Олександр Зінченко відзначається своїм музичним талантом. Партнери по команді також відзначили талант українського гравця та напророкували йому музичну кар'єру.

Футболісти англійського клубу "Манчестер Сіті" Ріяд Марез і Бенжамен Менді відповіли на питання про своїх одноклубників. Гравці не обійшли увагою і 23-річного українського гравця "городян" Олександра Зінченка, якому напророкували естрадну кар'єру.

Варто побачити Українець Зінченко показав, як люди у Манчестері підготувались до карантину: відео

Олександр Зінченко неодноразово викладав відео у своїх соцмережах. Свої музичні таланти спортсмен показує, як у клубі, так і у таборі національної збірної України.

Майкл Джексон у виконанні Олександра Зінченка дивіться відео:

Про талант українця кумедно відкликався раніше і бельгієць Кевін Де Брюйне.

Найгірший голос в команді? Однозначно Зінченко! Він постійно співає. Але це реально жахливо,

– сказав в коментарі Кевін Де Брюйне.

Додамо, що український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко – найкращий в АПЛ серед лівих захисників по середній кількості пасів за матч і їх точності.

На рахунку Зінченко в середньому 84 передачі за зустріч з точністю 91%. При цьому гострих пасів у нього в середньому 0,92 за матч, це 23-й показник серед лівих захисників АПЛ.

Одноклубники українця відповідають на запитання

Зазначимо, що український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко візьме участь у міжнародному турнірі з FIFA 20 у зв'язку з припиненням чемпіонатів через коронавірус.