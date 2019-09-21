Зінченко не потрапив у заявку "МанСіті" на матч чемпіонату Англії

Український футболіст Олександр Зінченко не зіграє за "Манчестер Сіті" у матчі проти "Вотфорда". Гравця навіть не виявилося у запасі на цей матч.

На позиції лівого захисника, на якій діє Зінченко у "Манчестер Сіті", вийде Менді. При цьому що у запасі на цю гру є ще один лівий захисник — Ангеліно.

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Варто відзначити, що у центрі захисту зіграє номінальний півзахисник Фернандньо. Все через те, що у лазареті команди опинилися майже всі центральні захисники, окрім Отаменді.

Your City line-up to take on Watford!



XI | Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Aguero



Subs | Bravo, Sterling, Gundogan, Jesus, Angelino, Cancelo, E Garcia



@haysworldwide

#MCIWAT #ManCity pic.twitter.com/s2X9z7EZQq — Manchester City (@ManCity) September 21, 2019

До слова, Менді вийшов на заміну і матчі "Манчестер Сіті" проти "Шахтаря", Однак він тоді замінив не Зінченка, а Родрі. Натомість на місце опорного півзахисника замість іспанця піднявся якраз Зінченко. Сам матч закінчився розгромною перемогою "МанСіті".

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Це перший матч "Манчестер Сіті" без Зінченка в основі у цьому сезоні. І лише у попередньому матчі в АПЛ українець вперше програв у складі своєї команди, коли "МанСіті" на виїзді поступився "Норвічу".

Сам матч "Манчестер Сіті" — "Вотфорд" відбудеться у суботу, 21 вересня. Початок — о 17:00.

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