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Зінченко не зміг вивести Україну у фінал Євро-2020

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Олександр Зінченко / facebook.com/ukrainian.player.fan/

Футболіст збірної України Олександр Зінченко представляв Україну у віртуальному турнірі Євро-2020. До цього гравець впевнено перемагав своїх суперників, але у півфіналі його переможну серію зупинив португалець Діого Жоту.

У четвер, 2 квітня, відбувся півфінальний матч між збірними України та Португалії в рамках віртуального чемпіонату Європи з FIFA 20. Турнір проводить 433 і він називається Plan B.

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За українців зіграв гравець "МанСіті" Олександр Зінченко, а за португальців – Діого Жоту, який виступає за англійський "Вулверхемптон" на позиції півзахисника.

Українець вибрав собі "Барселону", а португалець вибрав клуб у якому виступає Зінченко – "Манчестер Сіті". У першому матчі була зафіксована нічия 3:3. У двох наступних матчах Зінченко поступився супернику – 0:4 і 2:4.

У попередніх раундах віртуального турніру Зінченко легко розібрався з росіянином Круговим (6:1), а потім в овертаймі дотиснув австрійського нападника Міхаеля Грегорича (2:1), після чого легко обіграв шотландського вундеркінда Біллі Гілмора (5:1).

Півфінал Зінченко – Жота

Додамо, що Олександр Зінченко представляв Україну у товариському матчі зі збірною Франції. Українець приніс дві розгромні перемоги Україні – 6:1 та 5:1. Французьку збірну представляв партнер по "Манчестер Сіті" Бенджамін Менді.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Євро-2020 Олександр Зінченко Футбол
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