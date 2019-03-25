Зінченко: Ніколи не знаєш, що у Гвардіоли в голові

Український футболіст Олександр Зінченко розповів про наставника "Манчестер Сіті" іспанця Пепа Гвардіолу, з яким співпрацює в англійському клубі.

Зінченко заявив, що Гвардіола завжди вимагає від гравців "Манчестер Сіті" демонструвати максимум.

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Бувають такі моменти, коли він сам каже, мовляв, хлопці, ви повинні розуміти, що я максималіст і завжди буду вимагати від вас максимуму. Я частенько зриваюся, показуючи це через емоції, але ви мене повинні вже знати й розуміти. Це в порядку речей. Але ніколи не знаєш, що у нього в голові, рішення він може поміняти за лічені хвилини. І це завжди спрацьовує. Без тактики зараз нікуди, футбол вийшов на інший рівень і кожна дрібниця дуже цінна, а дрібниць у футболі немає,

– цитує Зінченка footboom.

Як відомо, Олександр Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" у 2016 році. У той же рік "городян" очолив Гвардіола. У поточному сезоні Олександр зіграв за "Ман Сіті" 21 матч, забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

Наразі англійський клуб бажає продовжити контракт з українським футболістом. За інформацією Transfermarkt, трансферна вартість українця становить 15 млн євро.

Під час останніх трансферних вікон було багато чуток, що Олександр може покинути "Манчестер Сіті". Серед потенційних клубів називали "Бетіс" та "Вулверхемптон". Наразі, за інформацією ЗМІ, за Зінченком стежить "Наполі".

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