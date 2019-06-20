Зінченко офіційно продовжив контракт з "Манчестер Сіті"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / mancity.com

Футболіст Олександр Зінченко офіційно продовжив контракт з "Манчестер Сіті". Гравець збірної України продовжить виступати за чемпіонів Англії.

Олександр підписав новий контракт з англійцями терміном на 5 років, інформує офіційний сайт "Сіті".

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"Важко висловити, наскільки я щасливий підписати цю угоду", – прокоментував Зінченко підписання контракту. "Цей клуб пропонує гравцям все, що потрібно для вдосконалення та розвитку, тому бути тут ще на п'ять років – це честь", – сказав футболіст.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з "Уфи" влітку 2016 року. Він відразу відправився в оренду в нідерландський ПСВ.

Після повернення до англійського клубу Зінченку вдалося стати основним гравцем. Олександр здебільшого грає на позиції лівого оборонця.

Разом з "Манчестер Сіті" Зінченко двічі став чемпіон Англії (2017/18, 2018/19), двічі володар Кубка Футбольної ліги (2017/18, 2018/19), Володар Кубка Англії 2019 та володар Суперкубка Англії 2018 року.

У минулому сезоні Олександр провів за "містян" 29 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач. Окрім того, Зінченко став основним гравцем збірної України.

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Теги: Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко Спорт Футбол
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