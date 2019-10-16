Зінченко освідчився Владі Седан: миле фото

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Влада Седан та Олександр Зінченко
Влада Седан та Олександр Зінченко / instagram.com/v.lada_sedan/

Футболіст збірної України Олександр Зінченко освідчився своїй дівчині Владі Седан Щегловій. Про це пара повідомила y своїх сторінках в інстаграмі.

Зінченко та Щеглова опублікували фотографію зі стадіону НСК "Олімпійський", де Олександр освідчується Владі.

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Siiiiiiiiiiiiii ️

Допис, поширений Vlada (@v.lada_sedan)

Олександр підписав фото: "Найголовніше "ТАК" у моєму житті", а Влада написала "Siiiiiiiiiiiiii", що в перекладі з іспанської означає так.

Пару в інстаграмі вже привітали відома журналістка Олександра Лобода, легкоатлетка Юлія Левченко, канали "Футбол 1/2", клуб "Манчестер Сіті", за який виступає Олександр, та багато інших.

Про стосунки Зінченка та Щеглової стало відомо після матчу збірної України із Сербією в рамках відбору Євро-2020 (5:0). Гравець поцілував Владу в прямому ефірі, після чого підтвердив відносини з нею.

Відео поцілунку Зінченка в прямому ефірі

Що відомо про Владу Седан?Справжнє прізвище Влади Седан – Щеглова. Дівчина стала знаменитістю після Євро-2016, коли її образ української вболівальниці підірвав інтернет. Фотографії дівчини буквально підірвали соціальні мережі не тільки українських, а й іноземних фанів. На цей момент Влада є журналісткою на каналах "Футбол 1/2".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко
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