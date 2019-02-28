Зінченко отримав найвищу оцінку за матч проти "Вест Хема"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Getty Images

Український футболіст Олександр Зінченко отримав схвальні відгуки від журналістів за матч проти "Вест Хема".

Після гри журналісти провідної спортивної газети Manchester Evening News виставили оцінки футболістам за матч. Олександр Зінченко за гру отримав 8.

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"Його дії в матчі були зразковими всюди, Він явно старанно працював над тактичними захисними навичками", – йдеться в описі оцінки Зінченка.

Вісімки за цю гру також отримали Кевін де Брюйне та Бернарду Сілва.

Варто додати, що єдиний момент забити у цьому матчі "Вест Хем" отримав після помилки саме Зінченка.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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