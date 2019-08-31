Зінченко отримав найвищу оцінку за матч з "Брайтоном" серед оборонців "Манчестер Сіті"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com/mancity

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" вп'яте поспіль у новому сезоні. "Містянам" вдалося здобути четверту перемогу в сезоні.

"Містяни" вдома розгромили "Брайтон" з рахунком 4:0. Українець взяв участь у гольовій атаці "Манчестер Сіті" на 2-й хвилині, в якій забив Кевін де Брюйне.

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Також Зінченко віддав передгольову передачу, коли забив Агуеро на 55-й хвилині й зробив рахунок 3:0.

Авторитетний портал Whoscored.com високо оцінив гру Олександра – 7,4. Це найкраща оцінка серед захисників двох команд.

Найкращим гравцем матчу прогнозовано став Серхіо Агуеро, на рахунку якого два голи.

Наступний матч "Манчестер Сіті" зіграє 14-го вересня проти "Норвіча".

Результати матчів 4 туру чемпіонату Англії – читайте тут.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко АПЛ
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