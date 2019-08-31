Зінченко отримав найвищу оцінку за матч з "Брайтоном" серед оборонців "Манчестер Сіті"
Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" вп'яте поспіль у новому сезоні. "Містянам" вдалося здобути четверту перемогу в сезоні.
"Містяни" вдома розгромили "Брайтон" з рахунком 4:0. Українець взяв участь у гольовій атаці "Манчестер Сіті" на 2-й хвилині, в якій забив Кевін де Брюйне.
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Також Зінченко віддав передгольову передачу, коли забив Агуеро на 55-й хвилині й зробив рахунок 3:0.
Авторитетний портал Whoscored.com високо оцінив гру Олександра – 7,4. Це найкраща оцінка серед захисників двох команд.
Найкращим гравцем матчу прогнозовано став Серхіо Агуеро, на рахунку якого два голи.
Наступний матч "Манчестер Сіті" зіграє 14-го вересня проти "Норвіча".
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