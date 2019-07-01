Зінченко отримав новий номер у "Манчестер Сіті", клуб вже реалізовує футболки

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com

Український футболіст Олександр Зінченко отримав новий ігровий номер у "Манчестер Сіті". Відтепер Олександр виступатиме під 11-м номером.

У минулому Олександр Зінченко виступав за "Манчестер Сіті" під 35 номером.

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11-й номер, який тепер красуватиметься на спині українця, раніше належав сербському оборонцю Александару Коларову. Він також грав у "Манчестер Сіті" на лівому фланзі оборони. Коларов покинув англійський клуб влітку 2017 року й наразі виступає в італійській "Ромі".

Футболки з прізвищем Зінченка можна придбати в офіційному магазині "Манчестер Сіті".

Нещодавно Спорт24 повідомляв, що "Манчестер Сіті" вирішив продовжити контракт з українським футболістом. Нова угода між сторонами підписана на 5 років. Окрім того, "містяни" ефектним роликом представили підписання нової угоди з Олександром.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з "Уфи" влітку 2016 року. Він відразу відправився в оренду в нідерландський ПСВ. Після повернення в табір "містян" він двічі вигравав чемпіонат Англії.

У минулому сезоні Олександр провів за англійців 29 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач. Окрім того, Зінченко став основним гравцем збірної України.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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