Зінченко отримав третю найвищу оцінку у матчі проти "Ліверпуля"

Українець Олександр Зінченко відіграв увесь матч за "Манчестер Сіті" проти "Ліверпуля". Його команда виграла Суперкубок Англії, а сам гравець доволі високу оцінку за свою гру.

Зінченко традиційно вийшов на лівому фланзі захисту. Це був перший матч, в якому українець діяв з новим номером на спині – 11-им.

А от і відео, як Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль"

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії Зінченка оцінкою в 7,4. Це третій показник серед гравців "Манчестер Сіті". Кращі бали лише в Карлоса Брава (8,1) та Кайла Вокера (7,5). При цьому останній врятував "МанСіті" від пропущеного голу на останній хвилині зустрічі, вибивши м'яч з лінії воріт у падінні через себе. 7,4 також отримав Рахім Стерлінг, який забив гол. При цьому нападник не реалізував ще одну нагоду.

Щодо Зінченка, то він провів на полі 90 хвилин, зробив 75 торкань до м'яча (кращий результат в команді), віддав 51 точну передачу (91%), виграв 3 верхових м'яча, зробив 2 відбори та 2 перехоплення (кращий в матчі).

При цьому, за даними WhoScored, найкращим гравцем матчу став Мохамед Салах