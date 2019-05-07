Зінченко отримав високу оцінку за важливий матч проти "Лестера": відео

Авторитетний футбольний портал WhoScored виставив оцінки гравцям матчу 37 туру АПЛ, в якому "Манчестер Сіті" мінімально обіграв "Лестер Сіті" з рахунком 1:0.

"Містяни" обіграли суперника з рахунком 1:0 завдяки голу Венсана Компані. Зінченко відіграв повний поєдинок, підтвердивши традицію – коли Олександр виходить на поле цього сезону, його команда обов'язково перемагає.

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Оцінка Зінченка за матч проти "Лестера" – 7,3. Більш високі оцінки отримали лише два гравці "Манчестер Сіті" – Венсан Компані (7,9) і Емерік Ляпорт (7,4).



Зінченко отримав третю оцінку за матч з "Лестером"

Зінченко зробив більше всіх торкань (124) і відборів (5). Також він віддав 75 точних передач (82%), виграв один верховий м'яч, зробив два перехоплення, а також зробив одну втрату і два фоли.

Всього в цьому сезоні 22-річний українець провів за "Манчестер Сіті" 27 матчів, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Варто зазначити, що в заключному турі АПЛ "Манчестер Сіті" необхідно обіграти "Брайтон", щоб добути чемпіонство.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Лестер

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