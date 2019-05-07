Зінченко отримав високу оцінку за важливий матч проти "Лестера": відео

468 Читать новость на русском
Манчестер Сіті – Лестер відео голу
Манчестер Сіті – Лестер відео голу / Getty Images

Авторитетний футбольний портал WhoScored виставив оцінки гравцям матчу 37 туру АПЛ, в якому "Манчестер Сіті" мінімально обіграв "Лестер Сіті" з рахунком 1:0.

"Містяни" обіграли суперника з рахунком 1:0 завдяки голу Венсана Компані. Зінченко відіграв повний поєдинок, підтвердивши традицію – коли Олександр виходить на поле цього сезону, його команда обов'язково перемагає.

Читайте також: Ліверпуль – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Оцінка Зінченка за матч проти "Лестера" – 7,3. Більш високі оцінки отримали лише два гравці "Манчестер Сіті" – Венсан Компані (7,9) і Емерік Ляпорт (7,4).


Зінченко отримав третю оцінку за матч з "Лестером"

Зінченко зробив більше всіх торкань (124) і відборів (5). Також він віддав 75 точних передач (82%), виграв один верховий м'яч, зробив два перехоплення, а також зробив одну втрату і два фоли.

Всього в цьому сезоні 22-річний українець провів за "Манчестер Сіті" 27 матчів, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Варто зазначити, що в заключному турі АПЛ "Манчестер Сіті" необхідно обіграти "Брайтон", щоб добути чемпіонство.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Лестер

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
сьогодні
5844
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
6 травня 17:18 День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
1343
Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео
6 травня 16:29 Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео
805
120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео
6 травня 15:00 120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео
2005
Футболіст "Шахтаря" зворушливо віддячив фанату на трибуні: фото
6 травня 14:16 Футболіст "Шахтаря" зворушливо віддячив фанату на трибуні: фото
356
Ремзі розплакався, прощаючись з "Арсеналом", він віддав клубу 11 років: зворушливе відео
6 травня 12:38 Ремзі розплакався, прощаючись з "Арсеналом", він віддав клубу 11 років: зворушливе відео
1032
Новини
Більше новин
Залиште відгук