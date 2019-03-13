Зінченко перетворився на Коноплянку після розгрому над "Шальке": яскраве фото

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" розгромив "Шальке" (7:0) і вийшов до чвертьфіналу турніру.

У двох командах можна було знайти український слід, адже Олександр Зінченко відіграв повний матч за "Манчестер Сіті", а Євген Коноплянка – за "Шальке".

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22-річний Зінченко після матчу обмінявся футболками з 29-річним Коноплянкою і виклав фото у своєму Instagram.

Спорт 24 писав, Олександр Зінченко безпосереднім чином взяв участь в приниженні "Шальке", віддавши елегантний пас Лерою Сане, коли той забивав третій м'яч у ворота німців.

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