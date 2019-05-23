Зінченко підняв над головою чемпіонський кубок УПЛ: відео

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Олександр Зінченко завітав на центральний матч 30-го туру української Прем’єр-ліги "Шахтар" – "Динамо".

Екс-гравець "гірників", а нині футболіст "Манчестер Сіті підняв над головою кубок УПЛ.

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Зінченко і Кубок УПЛ

Публикация от Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

До слова, Олександр прибув до Харкова на підготовчий збір національної команди України, який стартує 25 травня.

Спорт 24 писав, що після матчу "Шахтаря" з "Динамо" в Харкові відбулася церемонія нагородження "гірників" у зв'язку з перемогою в чемпіонаті України. Футболісти, тренерський штаб, менеджмент і персонал отримали золоті медалі чемпіонів України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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