Зінченко підняв над головою чемпіонський кубок УПЛ: відео

Олександр Зінченко завітав на центральний матч 30-го туру української Прем’єр-ліги "Шахтар" – "Динамо".

Екс-гравець "гірників", а нині футболіст "Манчестер Сіті підняв над головою кубок УПЛ.

Читайте також: Зінченко "засвітився" з футболістами "Шахтаря" перед дербі з "Динамо": фото

До слова, Олександр прибув до Харкова на підготовчий збір національної команди України, який стартує 25 травня.

Спорт 24 писав, що після матчу "Шахтаря" з "Динамо" в Харкові відбулася церемонія нагородження "гірників" у зв'язку з перемогою в чемпіонаті України. Футболісти, тренерський штаб, менеджмент і персонал отримали золоті медалі чемпіонів України.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram