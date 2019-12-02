Зінченко після операції повернувся до тренувань в загальній групі "МанСіті": відео

Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочав активні тренування з командою після травми.

Відео його тренування разом з товаришами по команді з’явилось у Twitter "містян".

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Oleksandr Zinchenko is back training with his Manchester City teammates - after suffering a knee injury a few weeks back...



[via @ManCity] pic.twitter.com/viLSZBAkvE — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) 1 декабря 2019 г.



В останній раз Олександр виходив на поле в матчі збірної України проти Португалії (2:1) в середині жовтня. Після цього Олександр Зінченко переніс операцію на коліні в Барселоні і займався відновленням за індивідуальною програмою.

Всього в нинішньому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах "містян" у всіх турнірах і не відзначався результативними діями.