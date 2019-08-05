Зінченко після перемоги над "Ліверпулем" сфотографувався з відомим російським футболістом

170 Читать новость на русском
Андрій Аршавін
Андрій Аршавін / GETTY IMAGES

Український футболіст Олександр Зінченко провів увесь матч за "Манчестер Сіті" проти "Ліверпуля". Разом з "містянами" українець виграв Суперкубок Англії.

Після матчу Олександр сфотографувався з російським екс-футболістом Андрієм Аршавіним.

Читайте також: Зінченко отримав третю найвищу оцінку у матчі проти "Ліверпуля"

Аршавін опублікував фото з футболістом збірної України на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С чемпионом чемпионов!!!!!with champion of champions!!!!️

Допис, поширений Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Аршавін працював на матчі "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" як експерт від російського телебачення.

Росіянину знайомий англійський футбол, оскільки він чотири роки грав за лондонський "Арсенал". Трофеїв з "гармашами" Аршавін не вигравав.

"Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" тільки в серії пенальті. Для "містян" це четвертий поспіль трофей у 2019 році. До цього підопічні Пепа Гвардіоли виграли чемпіонат Англії, Кубок Англії та Кубок Англійської ліги.

blog_ava
На Київщині неочікувано випав сніг: фото
сьогодні
13347
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
сьогодні 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
Ігор Саджениця 614
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11452
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6485
Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
сьогодні 09:03 Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
12324
"Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
4 серпня 22:10 "Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
454
Новини
Більше новин
Залиште відгук