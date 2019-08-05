Зінченко після перемоги над "Ліверпулем" сфотографувався з відомим російським футболістом

Український футболіст Олександр Зінченко провів увесь матч за "Манчестер Сіті" проти "Ліверпуля". Разом з "містянами" українець виграв Суперкубок Англії.

Після матчу Олександр сфотографувався з російським екс-футболістом Андрієм Аршавіним.

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Аршавін опублікував фото з футболістом збірної України на своїй сторінці в Instagram.

Аршавін працював на матчі "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" як експерт від російського телебачення.

Росіянину знайомий англійський футбол, оскільки він чотири роки грав за лондонський "Арсенал". Трофеїв з "гармашами" Аршавін не вигравав.

"Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" тільки в серії пенальті. Для "містян" це четвертий поспіль трофей у 2019 році. До цього підопічні Пепа Гвардіоли виграли чемпіонат Англії, Кубок Англії та Кубок Англійської ліги.