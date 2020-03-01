Зінченко похвалився черговим трофеєм з "Манчестер Сіті": відео святкування команди
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в своєму Instagram поділився фото з Кубком англійської ліги, який "містяни" здобули перегравши у фіналі змагання "Астон Віллу".
На щастя, в цей раз, на відміну від святкування чемпіонства Англії дворічної давності, Олександр Зінченко не впустив кубок.
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Однак саме українцю після перемоги над "Астон Віллою" найбільше дісталося від одноклубників, коли гравці "Манчестер Сіті" відкоркували пляшки шампанського і почали поливати один одного.
А кілька хвилин по тому, відправившись зі своєю командою до трибун, Олександр Зінченко мало не найгучніше з гравців "Манчестер Сіті" затягнув: "Ла-Ла-Ла-Ла!".
Для Олександра Зінченка це вже сьомий титул з "містянами" – крім трьох Кубків Ліги (2017/18, 2018/19, 2019/20) в активі Олександра два чемпіонські титули в АПЛ (2017/18 і 2018/19), Кубок Англії (2018/19) і Суперкубок Англії (2018/19) .
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