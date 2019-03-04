Українець Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ в лютому: фото
Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну місяця АПЛ за версією авторитетного порталу Whoscored.
22-річний футболіст отримав середню оцінку 8,01, вище тільки у Серхіо Агуеро і Рахіма Стерлінга (по 8,14).
Читайте також: Зінченко вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем туру АПЛ за важливим показником
До списку потрапили також Салах, Матіп, Александер-Арнольд та ван Дейк, які виступають за "Ліверпуль". Найкращими стали й Заха, котрий представляє "Крістал Пелес" та голкіпер "Арсеналу" Бернд Лено.
В лютому українець провів за команду Гвардіоли 5 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.
Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко вперше претендує на звання найкращого гравця "Манчестер Сіті" в лютому.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Без Ракіцького та з сюрпризами: Шевченко оголосив склад збірної на матчі відбору до Євро-2020сьогодні , 19:58
-
Війна в Україні не відчутна, більше помітно економічну кризу та бідність, – екс-футболіст УПЛсьогодні , 16:45
-
Збірна України з футболу оголосила календар матчів на 2019 ріксьогодні , 12:07
Коментарі