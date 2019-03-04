Українець Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ в лютому: фото

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну місяця АПЛ за версією авторитетного порталу Whoscored.

22-річний футболіст отримав середню оцінку 8,01, вище тільки у Серхіо Агуеро і Рахіма Стерлінга (по 8,14).

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До списку потрапили також Салах, Матіп, Александер-Арнольд та ван Дейк, які виступають за "Ліверпуль". Найкращими стали й Заха, котрий представляє "Крістал Пелес" та голкіпер "Арсеналу" Бернд Лено.

В лютому українець провів за команду Гвардіоли 5 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко вперше претендує на звання найкращого гравця "Манчестер Сіті" в лютому.

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