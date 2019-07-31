Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників Англії: рейтинг

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Футболіст збірної України Олександр Зінченко посідає дев'яте місце в списку найдорожчих лівих захисників англійської Прем'єр-ліги.

Трансферна вартість українського виконавця за даними transfermarkt.de становить 20 мільйонів євро – ще взимку Зінченко оцінювався в 15 мільйонів, повідомляє "Команда №1".

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Гравець "Манчестер Сіті" має однакову вартість з Сеадом Колашинацем з лондонського "Арсеналу", що займає десяте місце в рейтингу.

Очолює список Ендрю Робертсон з "Ліверпуля" (60 мільйонів євро), другим йде Маркос Алонсо ( "Челсі", 40 мільйонів), третє і четверте місце з вартістю в 35 мільйонів ділять Бен Чілвелл з "Лестера" і конкурент Зінченка по "Манчестер Сіті " – Бенжамен Менді.

Далі в списку розташовуються Люка Дінь ( "Евертон"), Люк Шоу ( "Манчестер Юнайтед"), Денні Роуз і Бен Девіс (обидва – "Тоттенхем").

У минулому сезоні Зінченко відіграв в АПЛ 14 матчів, в його активі 3 гольові передачі. Під час літнього трансферного вікна чинні чемпіони Англії придбали у ПСВ ще одного лівого захисника – бразильця Анхеліньо.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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