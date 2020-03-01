Зінченко потрапив до основного складу "Манчестер Сіті" на фінал Кубка англійської ліги
Український футболіст Олександр Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на фінал Кубка англійської ліги. "Містяни" у вирішальному поєдинку зіграють проти "Астон Вілли".
У своєму твіттері "містяни" опублікували стартовий склад, до якого потрапив Зінченко.
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Склад "Манчестер Сіті": Браво, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Зінченко, Родрі, Гюндоган, Фоден, Давід Сілва, Стерлінг, Агуеро.
Для Зінченка це перша потрапляння до стартового складу з 2-го лютого, коли українець був вилучений у матчі АПЛ проти "Тоттенхема".
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Поєдинок "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 18:30. "Манчестер Сіті" чинний володар трофею.
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