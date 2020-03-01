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Зінченко потрапив до основного складу "Манчестер Сіті" на фінал Кубка англійської ліги

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Олександр Зінченко / City Watch

Український футболіст Олександр Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на фінал Кубка англійської ліги. "Містяни" у вирішальному поєдинку зіграють проти "Астон Вілли".

У своєму твіттері "містяни" опублікували стартовий склад, до якого потрапив Зінченко.

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Склад "Манчестер Сіті": Браво, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Зінченко, Родрі, Гюндоган, Фоден, Давід Сілва, Стерлінг, Агуеро.

Для Зінченка це перша потрапляння до стартового складу з 2-го лютого, коли українець був вилучений у матчі АПЛ проти "Тоттенхема".

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Поєдинок "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 18:30. "Манчестер Сіті" чинний володар трофею.

Огляд матчу – читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко Спорт Футбол
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