Зінченко представить Україну на міжнародному турнірі FIFA 20

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко візьме участь у міжнародному турнірі з FIFA 20 у зв'язку з припиненням чемпіонатів через коронавірус.

Всього в змаганнях візьмуть участь 32 футболіста, кожен з яких представлятиме свою країну.

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Крім Зінченко, в змаганні за свої країни гратимуть такі футболісти, як Ромелу Лукаку, Деян Ловрен, Патрік Шик, Емерік Ляпорт, Чіро Іммобіле, Кшиштоф Пентек, Граніт Джака та інші.

Змагання має розпочатися вже 23 березня на тлі припинення європейських чемпіонатів через пандемію коронавірусу, а також перенесення Євро на 2021 рік.

Портал 433 транслюватиме всі матчі змагання.



Олександр Зінченко на турнірі FIFA 20

Що відомо про перенесення Євро-2020?

17 березня УЄФА офіційно переніс Євро-2020 на 11 червня – 11 липня 2021 року через пандемію коронавірус. Рішення прийнято для того, щоб дати можливість дограти європейські футбольні ліги.



Матчі усіх збірних на Євро, у тому числі України, залишаються у силі. Також вболівальники зможуть здати куплені квитки на матчі.

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