Зінченко презентував незвичний комплект форми "Манчестер Сіті": яскраве відео

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Олександр Зінченко в презентації форми "Манчестер Сіті"
Олександр Зінченко в презентації форми "Манчестер Сіті" / Скріншот

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко знявся в презентаційному відеоролику третього комплекту ігрової форми "містян".

Форма буде використовуватися в сезоні 2019/20. Презентація відбулася в Шанхаї, де манчестерський клуб зіграє на Asia Trophy 2019.

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Офіційної презентації форми ще не було, проте відео з Зінченком вже використовують для реклами на китайському ринку.

До слова, в Азії у "Манчестер Сіті" заплановано чотири спаринги. 17 липня "містяни" зіграють з "Вест Хемом" Андрія Ярмоленка. 20 – з кимось із учасників Premier League Asia Trophy. 24-го – з "Кітчі", 27-го – з "Йокогамою".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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