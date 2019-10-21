Зінченко привітав Владу Седан з днем народження, дівчина розплакалася від отриманого подарунка

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Влада Седан
Влада Седан / instagram.com/v.lada_sedan

Українська журналістка Влада Седан відсвяткувала день народження. Її наречений футболіст Олександр Зінченко привітав кохану.

Зінченко подарував їй цуценя. Від отриманого подарунка дівчина одразу розплакалася. Відео з привітанням Влада виклала у себе в Instagram.

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Фото з цуценям виклав сам Зінченко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С твоим днём , родная ️ @v.lada_sedan

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, після матчу Україна – Португалія Зінченко освідчився Седан. Зробив він це на НСК "Олімпійський" у Києві. Пару з заручинами привітали й в клубі Зінченка "Манчестер Сіті".

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко
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