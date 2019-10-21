Зінченко привітав Владу Седан з днем народження, дівчина розплакалася від отриманого подарунка

Українська журналістка Влада Седан відсвяткувала день народження. Її наречений футболіст Олександр Зінченко привітав кохану.

Зінченко подарував їй цуценя. Від отриманого подарунка дівчина одразу розплакалася. Відео з привітанням Влада виклала у себе в Instagram.

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moooooooh Zinchenko, cet amour ? pic.twitter.com/oJ5h8wjI39 — ne vis que pour le 10 Novembre (@wssxLouis) October 20, 2019

Фото з цуценям виклав сам Зінченко.

Нагадаємо, після матчу Україна – Португалія Зінченко освідчився Седан. Зробив він це на НСК "Олімпійський" у Києві. Пару з заручинами привітали й в клубі Зінченка "Манчестер Сіті".