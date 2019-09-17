Зінченко про матч з "Шахтарем": Ми повинні сконцентруватися на нашій власній грі

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com/City_Xtra

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поспілкувався з журналістами напередодні матчу проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Команди третій рік поспіль зустрічаються на груповому етапі.

Зінченко заявив, що "Манчестер Сіті" в матчі з "Шахтарем" хоче продемонструвати найкращу гру.

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Ми повинні сконцентруватися на нашій власній грі, і, звичайно, пріоритетом є Ліга чемпіонів, але це наша мета й бажання грати добре у всіх змаганнях, в яких ми беремо участь. Ми поважаємо "Шахтар" і хочемо просто вийти й показати нашу найкращу гру,
– сказав Олександр.

Окрім того, Олександр прокоментував повернення конкурента за позицією Бенжамена Менді.

Я такий щасливий, що Бенжамен Менді повернувся, він втратив так багато часу, і всі бачили, як багато він працював над своїм одужанням. Він такий важливий для нас. Це довгий сезон з великою кількістю змагань, тому нам потрібно багато гравців. Я радий за нього,
– резюмував українець.

Матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок гри в Харкові о 22:00.

"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті Шахтар – Манчестер Сіті Шахтар Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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