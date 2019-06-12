Зінченко продовжить контракт з "Манчестер Сіті" на 5 років, – The Telegraph

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко близький до підписання нового п'ятирічного контракту з "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє авторитетне видання The Telegraph.

Знай наших! "Манчестер Сіті" передумав підписувати конкурента на позицію Зінченка

Зінченко вразив тренера Пепа Гвардіолу своєю грою на позиції лівого захисника в минулому сезоні. Він переконав каталонського фахівця і став найціннішим гравцем "Манчестер Сіті".

Спочатку в плани керівництва "Сіті" входило підписання нового лівого захисника, а в пресі були повідомлення про інтерес до гравця "Лестера" Бена Чілуеллу. Однак прекрасна форма Зінченка спонукала клуб відмовитися від зайвих витрат.

В ході минулого сезону Зінченко взяв участь в 29 матчах своєї команди у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач.

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих молодих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram