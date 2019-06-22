Зінченко проводить відпустку разом зі своєю дівчиною в Лос-Анджелесі: фото та відео

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Олександр Зінченко та Влада Седан
Олександр Зінченко та Влада Седан / Instagram

Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко проводить відпустку зі своєю дівчиною Владою Седан, журналісткою телеканалів "Футбол 1/2".

Зінченко разом з Седан вирушив на відпочинок до Лос-Анджелеса. У парку розваг пара покаталася на американських гірках.

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Після атракціонів гравець виграв для своєї другої половинки величезного слона, якого потім сам же всюди тягав на собі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Головним питанням дня стала доля іграшки. Зінченко пообіцяв, що вони заберуть його з собою.

Спорт 24 писав, що про відносини між Зінчеком і Седан вперше стало відомо після того, як гравець національної збірної України поцілував журналістку в прямому ефіріпісля перемоги над Сербією (5:0).

А вже через кілька днів, перед матчем збірної України з Люксембургом, Зінченко сам підтвердив відносини з Владою.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко
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