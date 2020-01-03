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Зінченко разом з гравцями "Манчестер Сіті" дивно танцює на тренуваннях – відео

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Тренування "Манчестер Сіті" / ФК "Манчестер Сіті"

У мережі з'явилося відео, як гравці "Манчестер Сіті" кумедно танцюють на тренуваннях.

Як відомо, наразі "Ліверпуль" очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, випереджаючи команду Олександра Зінченка на 14 очок, маючи гру в запасі.

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"Тепер зрозуміло, чому "Ліверпуль" відірвався в АПЛ", – саме так підписане відео в Twitter.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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