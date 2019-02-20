Зінченко розпочне гру проти "Шальке" на лаві запасних, Коноплянка поза заявкою

Німецький "Шальке" та англійський "Манчестер Сіті" оголосили стартові склади на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у Гельзенкірхені.

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочне матч проти "кобальтових" на лаві для запасних.

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Місце Олександра наставник "городян" Пеп Гвардіола довірив Емеріку Ляпорту.

На жаль, не знайшлося місця навіть у запасі "Шальке" для українського півзахисника Євгена Коноплянки. Українець точно не зіграє у першому матчі проти "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що матч "Шальке" – "Манчестер Сіті" розпочнеться, о 22:00.

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