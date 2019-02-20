Зінченко розпочне гру проти "Шальке" на лаві запасних, Коноплянка поза заявкою

124 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com/ManCityzenscom

Німецький "Шальке" та англійський "Манчестер Сіті" оголосили стартові склади на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у Гельзенкірхені.

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочне матч проти "кобальтових" на лаві для запасних.

Читайте також: Шальке – МанСіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Місце Олександра наставник "городян" Пеп Гвардіола довірив Емеріку Ляпорту.

 

 

На жаль, не знайшлося місця навіть у запасі "Шальке" для українського півзахисника Євгена Коноплянки. Українець точно не зіграє у першому матчі проти "Манчестер Сіті".

 

 

Зазначимо, що матч "Шальке" – "Манчестер Сіті" розпочнеться, о 22:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вибори президента: що потрібно знати українцям?
сьогодні
11640
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Шальке Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата
сьогодні 22:31 "Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата
1
Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону
сьогодні 19:54 Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону
260
"Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
сьогодні 16:32 "Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
607
Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
сьогодні 12:47 Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
1008
"Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:14 "Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео
264
Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань
19 лютого 21:21 Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань
864
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук