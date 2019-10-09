Зінченко розповів, чому втратив місце в основі "Манчестер Сіті"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Footboom

Хавбек збірної України Олександр Зінченко вперше прокоментував, чому він не виходить у стартовому складі "Манчестер Сіті" в останніх матчах.

Олександр Зінченко нічого страшного не бачить в тому, що не потрапляє в останніх матчах "містян" до стартової одинадцятки.

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Це футбол. Це вибір тренера. Ми всі професіонали і повинні бути готові до цього. Головне продовжувати працювати у тому ж дусі,
– сказав Зінченко.

Нагадаємо, в останньому матчі "Манчестер Сіті" в АПЛ Олександр Зінченко вийшов на поле одразу після перерви, а його команда сенсаційно поступилася "Вулверхемптону" – 0:2.

У цьому сезоні Зінченко зіграв 7 матчів в АПЛ, але останнім часом не був внесений Хосепом Гвардіолою у заявку на декілька матчі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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