Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле

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Олександр Зінченко травмувався
Олександр Зінченко травмувався / Evening Standard

Український футболіст Олександр Зінченко травмувався у матчі за "Манчестер Сіті". Гравець точно пропустить матч Кубка Англії та чвертьфінал Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема".

Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

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"Я думаю, на відновлення піде близько десяти днів. Перші дні будуть тримати холод, а вже через днів п'ять планую почати бігову роботу", – розповів Зінченко у коментарі телеканалам "Футбол 1/2".

Таким чином Олександр Зінченко точно не зіграє проти "Брайтона" у Кубку Англії 6 квітня, а також проти "Тоттенхема" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 9 квітня. Також під питанням його участь у матчі проти "Крістал Пелес" 14 квітня.

До слова, тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола вже прокоментував травму Зінченка.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Новини Спорту
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