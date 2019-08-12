Зінченко шокував фанатів крутим прийомом і контролем м'яча на тренуванні "Манчестер Сіті": відео

Футболіст збірної України Олександр Зінченко продемонстрував відмінну техніку під час тренування "Манчестер Сіті".

"Містяни" поділилися відповідним відео в Twitter.

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Під час тренувального заняття Фернандіньо відправив м'яч у бік групи гравців "Ман Сіті", серед яких був і Зінченко. Українець технічно прийняв м'яч, пожонглювати з ним і відігрався з партнером.

Нагадаємо, що Зінченко відіграв в основному складі "Манчестер Сіті" обидва офіційні поєдинки цього сезону. Для початку, українець допоміг своїй команді виграти Суперкубок Англії у "Ліверпуля" (1:1, 5:4 по пен.), а потім зіграв в переможному матчі "містян" проти "Вест Хема" (5:0).

У другому турі АПЛ "Манчестер Сіті" вдома прийматиме "Тоттенхем", матч відбудеться 17 серпня.