Зінченко шокував фанатів крутим прийомом і контролем м'яча на тренуванні "Манчестер Сіті": відео

353 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Футболіст збірної України Олександр Зінченко продемонстрував відмінну техніку під час тренування "Манчестер Сіті".

"Містяни" поділилися відповідним відео в Twitter.

Читайте також: Хотів бити пенальті останнім, але Жезус випередив мене, – Зінченко про перемогу над "Ліверпулем"

Під час тренувального заняття Фернандіньо відправив м'яч у бік групи гравців "Ман Сіті", серед яких був і Зінченко. Українець технічно прийняв м'яч, пожонглювати з ним і відігрався з партнером.

Нагадаємо, що Зінченко відіграв в основному складі "Манчестер Сіті" обидва офіційні поєдинки цього сезону. Для початку, українець допоміг своїй команді виграти Суперкубок Англії у "Ліверпуля" (1:1, 5:4 по пен.), а потім зіграв в переможному матчі "містян" проти "Вест Хема" (5:0).

У другому турі АПЛ "Манчестер Сіті" вдома прийматиме "Тоттенхем", матч відбудеться 17 серпня.

blog_ava
Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
сьогодні
4371
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зінченко шокував фанатів крутим прийомом і контролем м'яча на тренуванні "Манчестер Сіті": відео
сьогодні 09:10 Зінченко шокував фанатів крутим прийомом і контролем м'яча на тренуванні "Манчестер Сіті": відео
353
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 серпня 16:04 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11965
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9 серпня 17:08 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6987
"Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком розгромив "Челсі" в першому турі АПЛ: відео
11 серпня 20:41 "Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком розгромив "Челсі" в першому турі АПЛ: відео
1472
Карпати – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
11 серпня 20:32 Карпати – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
710
Новини
Більше новин
Залиште відгук