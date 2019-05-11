Зінченко спростував інформацію про продовження контракту з "Манчестер Сіті"

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів, що ще не погодив умови нового контракту з клубом.

За словами хавбека, інформація про погоджений договор поки не відповідає дійсності. Хоча в даний момент це питання знаходиться на стадії переговорів.

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Я ще нічого не те, щоб не обговорював або не розмовляв, просто все в стадії переговорів. Тому відкрити якісь карти неможливо. Всі ці повідомлення, що я погодив новий контракт, сильно перебільшені. У мене ще кілька років контракту з цим клубом, за який я готовий виходити і битися. Я щасливий бути тут, але всі ці повідомлення про нову угоду – розмови і не більше того,

– сказав Зінченко в інтерв'ю на YouTube-каналі "Manchester City Ukraine"

До слова, українець фактично став основним гравцем на позиції лівого захисника у "МанСіті". Причиною тому чергова травма Бенжамена Менді, який був придбаний два роки тому, але заграти так і не зміг через серйозні травми.

У нинішньому сезоні на рахунку 22-річного Зінченка 27 матчів у всіх турнірах за "містян" і 1 забитий м'яч.

"Манчестер Сіті" перебуває за крок від чемпіонського титулу АПЛ в нинішньому сезоні. У неділю, 12 травня, команда Пепа Гвардіоли зустрінеться з "Брайтоном".

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