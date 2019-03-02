Зінченко став гравцем матчу в чемпіонаті Англії
Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" в матчі 29-го туру АПЛ проти "Борнмута". Олександр відіграв повний поєдинок.
Українець віддав 101 передачу, поступившись за цим показником лише Кайлу Вокеру.
Читайте також: Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
Олександр отримав за матч оцінку 6,8 від Whoscored. Це 6-й показник у складі манчестерського клубу.
Водночас у Twitter "городян" йдеться, що Олександр був найкращим у матчі.
"Манчестер Сіті" зумів виграти 1:0 і знову зрівнявся за набраними очками з "Ліверпулем".
Зазначимо, що "Манчестер Сіті" планує купити ряд нових гравців під час літнього трансферного вікна. Одна з позицій, яку планують підсилити у клубі – лівого захисника. Саме там грає у "МанСіті" українець Олександр Зінченко.