Зінченко став гравцем матчу в чемпіонаті Англії

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com/ManCity

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" в матчі 29-го туру АПЛ проти "Борнмута". Олександр відіграв повний поєдинок.

Українець віддав 101 передачу, поступившись за цим показником лише Кайлу Вокеру.

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Олександр отримав за матч оцінку 6,8 від Whoscored. Це 6-й показник у складі манчестерського клубу.

Водночас у Twitter "городян" йдеться, що Олександр був найкращим у матчі.

 

 

"Манчестер Сіті" зумів виграти 1:0 і знову зрівнявся за набраними очками з "Ліверпулем".

Зазначимо, що "Манчестер Сіті" планує купити ряд нових гравців під час літнього трансферного вікна. Одна з позицій, яку планують підсилити у клубі – лівого захисника. Саме там грає у "МанСіті" українець Олександр Зінченко.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Новини Спорту Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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