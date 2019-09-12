Зінченко став найдорожчим футболістом України

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / shakhtar.com

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом України. Вартість Олександра на трансферному ринку складає 30 мільйонів євро.

Ціна на Зінченка, за даними Transfermarkt, станом на 12 вересня виросла на 10 мільйонів євро і складає 30 мільйонів євро.

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Це зробила Олександра найдорожчим футболістом з українським паспортом. До цього він ділив пальму першості з Андрієм Ярмоленком з "Вест Хема".

Ціна на Ярмоленка залишилася незмінною – 20 мільйонів євро. Стільки ж коштує Віктор Циганков з київського "Динамо".

Після них йде Руслан Маліновський з "Аталанти" (12,5 мільйона євро), Марлос (11 мільйонів євро) й Тарас Степаненко (10 мільйонів євро) – обидва з "Шахтаря".

Олександр Зінченко у новому сезоні за "Манчестер Сіті" зіграв 5 матчів. Також Олександр взяв участь у двох останніх матчах збірної України й забив два голи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Віктор Циганков Динамо Шахтар Манчестер Сіті
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