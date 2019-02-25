Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка англійської ліги: відео дій українця

Український хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги з "Челсі" (0:0, 4:3 по пенальті).

Від аналітиків Whoscored Зінченко, який відіграв усі 120 хвилин, отримав оцінку 8,3 – найвища в матчі серед футболістів обох команд. Слідом за ним у "Ман Сіті" розташувалися Отаменді (7,8) і Сільва (7,7).

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Зінченко отримав найвищу оцінку у матчі Манчестер Сіті – Челсі

У минулому сезоні Зінченко теж виграв Кубок ліги, а також став чемпіоном Англії з "містянами".

22-річний Зінченко в нинішньому сезоні провів 16 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.

До слова, портал WhoScored при складанні рейтингів враховує ключові показники, включаючи передачі, відбори, удари по воротах, помилки і т.д.

Дивіться відео дій Олександра Зінченка у матчі Манчестер Сіті – Челсі

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