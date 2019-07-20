Зінченко то на риболовлю їздить до Росії, то грає за "Уфу", і йому це прощається, – Фоззі

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Учасник групи "ТНМК" Олександр Фоззі Сидоренко поділився думкою про перехід українських футболістів в чемпіонат Росії.

Олександр Сидоренко розкритикував українських гравців Олександра Зінченка та Івана Ордця.

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Якби тільки футболісти їхали. Але у нас така велика п'ята колона. Ми хоча б знаємо, на кого працюють і звідки отримують гроші футболісти. А політики й люди, у яких бізнес з Росією? Кожен коваль власного оргазму, якщо хочуть так – то нехай. Але я буду вибирати, як до них ставитися.

Мені подобався Ордець, коли він ще грав за збірну U-20. Такий цікавий гравець був – Ордець. Але тепер він не молодець. Все залежить від того, як це продавати. Зінченко, наприклад, їздить то на риболовлю у Росію, то грає за "Уфу" (Зінченко виступав за "Уфу" 2015/2016, – Спорт24), і йому це прощається. А хіба не було війни, коли Зінченко грав за "Уфу"?

Вони як діти, а дорослішають, коли кар'єру завершать. Хочуть грати за збірну – нехай спробують приїхати. Ордця просто не викликатимуть. А Ракіцький – це найменша з проблем. Він хоча б не тримав руку на серці,
– цитує Фоззі Sport Arena.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін"), Данило Сагуткін ("Єнісей") та Денис Кулаков ("Урал"). Перші четверо переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Олександр Зінченко
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