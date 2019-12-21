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Зінченко увійшов до п'ятірки найдорожчих лівих захисників АПЛ

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Олександр Зінченко

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує впевнено утримувати статус найдорожчого українського легіонера.

Після того, як портал Transfermarkt оновив цінники на футболістів АПЛ, Зінченко опинився у топ-5 найдорожчих лівих захисників англійського чемпіонату.

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Всього в нинішньому сезоні півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко провів 8 матчів, 2 – в Лізі чемпіонів.

Топ-5 найдорожчих лівих захисників АПЛ:

1. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") – 80 млн євро.

2. Бен Чілвел ("Лестер") – 50 млн євро.

3-4. Бенжамен Менді ("Манчестер Сіті") – 35 млн євро.

3-4. Люка Дінь ("Евертон") – 35 млн євро.

5-6. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") – 30 млн євро.

5-6. Емерсон ("Челсі") – 30 млн євро.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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