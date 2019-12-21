Зінченко увійшов до п'ятірки найдорожчих лівих захисників АПЛ
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує впевнено утримувати статус найдорожчого українського легіонера.
Після того, як портал Transfermarkt оновив цінники на футболістів АПЛ, Зінченко опинився у топ-5 найдорожчих лівих захисників англійського чемпіонату.
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Всього в нинішньому сезоні півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко провів 8 матчів, 2 – в Лізі чемпіонів.
Топ-5 найдорожчих лівих захисників АПЛ:
1. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") – 80 млн євро.
2. Бен Чілвел ("Лестер") – 50 млн євро.
3-4. Бенжамен Менді ("Манчестер Сіті") – 35 млн євро.
3-4. Люка Дінь ("Евертон") – 35 млн євро.
5-6. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") – 30 млн євро.
5-6. Емерсон ("Челсі") – 30 млн євро.