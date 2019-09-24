Зінченко вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Манчестер Сіті"

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив в заявку своєї команди на матч Кубка Ліги з "Престоном".

Це вже другий матч поспіль, коли Зінченко – поза заявкою. Перед цим українець пропустив домашню гру АПЛ з "Вотфордом" (8:0).

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В останній раз Саша виходив на поле в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" в Харкові. Тоді універсальний гравець провів весь матч, а його команда здобула переконливу перемогу – 3:0.

Заявка "Манчестер Сіті" на матч Кубка Ліги з "Престоном":

Зазначимо, що 22-річний українець в нинішньому сезоні взяв участь в 7 матчах "Манчестер Сіті", в яких результативними діями не відзначався.