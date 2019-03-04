Зінченко вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем туру АПЛ за важливим показником

20 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем 29 туру англійської Прем'єр-ліги за кількістю техніко-тактичних дій.

У матчі 29 туру з "Борнмутом" (1:0) Зінченко виконав 150 ТТД за версією Instat Index.

Читайте також: Зінченко вперше претендує на звання найкращого гравця "Манчестер Сіті"

Друге місце в цьому рейтингу зайняв захисник "Тоттенхема" Кіран Тріпп'єр, який виконав таких дій 146. І третє місце зайняв ще один гравець "Манчестер Сіті" – захисник Ніколас Отаменді, у якого було 144 ТТД.

Зазначимо, що InStat назвав Зінченко найкращим гравцем за кількістю ТТД і в минулому турі АПЛ, коли "Манчестер Сіті" обіграв "Вест Хем".

Для 22-річного українця це був сьомий матч в АПЛ в поточному сезоні. Всього він зіграв в 14 матчах чемпіонату Англії і у всіх поєдинках його команда перемагала.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
сьогодні
30094
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
сьогодні 13:09 Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
1802
Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
сьогодні 12:39 Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
608
"Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
сьогодні 10:13 "Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
397
Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео
сьогодні 09:37 Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео
106
"Ліверпуль" не зумів перемогти у принциповому дербі та втратив лідерство в АПЛ: відео
сьогодні 08:11 "Ліверпуль" не зумів перемогти у принциповому дербі та втратив лідерство в АПЛ: відео
512
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук