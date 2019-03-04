Зінченко вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем туру АПЛ за важливим показником

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем 29 туру англійської Прем'єр-ліги за кількістю техніко-тактичних дій.

У матчі 29 туру з "Борнмутом" (1:0) Зінченко виконав 150 ТТД за версією Instat Index.

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Друге місце в цьому рейтингу зайняв захисник "Тоттенхема" Кіран Тріпп'єр, який виконав таких дій 146. І третє місце зайняв ще один гравець "Манчестер Сіті" – захисник Ніколас Отаменді, у якого було 144 ТТД.

Зазначимо, що InStat назвав Зінченко найкращим гравцем за кількістю ТТД і в минулому турі АПЛ, коли "Манчестер Сіті" обіграв "Вест Хем".

Для 22-річного українця це був сьомий матч в АПЛ в поточному сезоні. Всього він зіграв в 14 матчах чемпіонату Англії і у всіх поєдинках його команда перемагала.

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