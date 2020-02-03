Зінченко вибачився перед фанатами "МанСіті" за вилучення в матчі проти "Тоттенхему"
Український захисник Олександр Зінченко був вилучений у матчі проти "Тоттенхему". У підсумку його команда поступилася.
Нагадаємо, Зінченко отримав жовту картку за суперечки на полі у першому таймі. У другому таймі він сфолив у центрі поля і отримав друге попередження, залишивши команду в меншості на 60-й хвилині. Після цього "Тоттенхем" двічі забив та виграв. Зінченко став другим українцем, який був вилучений у матчах АПЛ.
Як це було: Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відео
"Я хотів би вибачитися перед командою та всіма фанатами "МанСіті". Без сумніву, це вина цілковито на мені. Це буде дуже хороший урок, і єдине, що я можу вам пообіцяти, що я буду працювати ще важче, ніж будь-коли раніше", – написав Зінченко після цього матчу в Instagram.
Варто відзначити, що Зінченко у 2020 році втратив статус основного гравця в "Манчестер Сіті". Матч проти "Тоттенхему" став лише третім, в якому зіграв українець. До цього він тричі не потрапляв навіть до заявки на гру, а ще двічі спостерігав за матчем з лави запасних. Також він пропустить наступний матч проти "Вест Хема", який команда проведе вдома 9 лютого.
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