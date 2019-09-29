Зінченко віддав 63 точні передачі з 64 в матчі проти "Евертона": неймовірна статистика українця

Український футболіст "Манестер Сіті" Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі "містян" в матчі шостого туру АПЛ проти "Евертона" (3:1).

Зінченко відіграв всі 90 хвилин і відзначився високою точністю передач – 63 з 64 (98%).

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Також на рахунку Олександра три виграні верхові дуелі (третій показник серед всіх гравців у матчі) і п'ять відборів (більше тільки у Рішарлісона – 6).



Авторитетний портал WhoScored поставив Зінченко оцінку 7,43 – це середній показник серед гравців команди Пепа Гвардіоли у матчі проти "Евертона".

До слова, у нинішньому сезоні 22-річний Зінченко взяв участь в 8 матчах у складі "Ман Сіті".