Зінченко віддав елегантну результативну передачу в матчі проти "Шальке": відео

Український футболіст Олександр Зінченко допоміг своєму клубу забити гол в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Городяни" на власному полі громлять німецький "Шальке". Після першого тайму рахунок 3:0 на користь англійців.

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Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі господарів, взяв участь у третьому голі.

Гравець збірної України віддав елегантну розрізну передачу на Сане, який забив третій гол у матчі.

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